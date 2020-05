Rozbój w biały dzień na Placu Zwycięstwa w Pile. Areszt dla sprawców

Bezmyślność i brutalność, niestety, często idą w parze. Tak było również w przypadku rozboju popełnionego we wtorek, 19 maja, w samym centrum Piły na Placu Zwycięstwa. Jego ofiarą padł przypadkowy mężczyzna, który przyjechał w tym dniu do Piły w interesach. Na chwilę wszedł do sklepu po papierosy. 18-letni Miłosz M. i 20-letni Maksymilian P. czekali na niego przed sklepem. Zażądali od niego papierosa. Dostali go, ale to również ich nie zadowoliło. Zaczęli go szarpać i bić, a na końcu zabrali mu czapkę z daszkiem. Po wszystkim wrócili na murek.

Tam naszła ich "myśl", że nie zażądali pieniędzy. Postanowili naprawić swój błąd i dogonili swoją ofiarę. Mężczyzna zdążył, na szczęście, wsiąść już do samochodu. Zabarykadował się w aucie. Napastnicy jednak nie odpuszczali. Zanim odjechał wybili mu szybę i zniszczyli lusterko.