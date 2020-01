Rubinowy jubileusz Zofii i Jana Kryzów. Razem są od 40 lat!

To był dzień jak z bajki - wspomina własny ślub Zofia Kryza z domu Czarnota. Jej przyszły mąż, Jan, niedawno wrócił z wojska. Służył w Kobylance nad jeziorem Miedwie, niedaleko Stargardu. Nie miał tam lekko, przepustki były wielkim świętem. Podczas jednej z takich przepustek spadł w Polsce wielki śnieg. Mówiło się wtedy o zimie stulecia. - Pamiętam doskonale, to było na przełomie 1978 i 1979 roku. Odprowadzałam narzeczonego na stację kolejową. Szliśmy z Wyrzyska do Osieka. Jechać się nie dało, bo wszędzie sterczały dwumetrowe zaspy śniegu!

Śnieżny spacer odbył się już po zaręczynach, które przypadły na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczęło się gorączkowe oczekiwanie na zaślubiny. Wreszcie nadeszła wymarzona sobota, 1 września. Na 13:00 w Białośliwiu wyznaczono ślub cywilny. Szczęśliwcom towarzyszyli świadkowie - dwóch Józefów: brat panny młodej i brat bliźniak przyszłego męża. Wszyscy dotarli do urzędu Dużym Fiatem. Trzy godziny później młodzi stanęli przed ołtarzem w Krostkowie. Co ciekawe, ksiądz błogosławiący młodą parę nie wziął od nich ani grosza. - Być może dlatego, że był już starszy i przed mszą poprosił męża, żeby ten zawiązał mu sznurowadło - śmieje się pani Zofia.