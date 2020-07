Rurzycą po śladach Karola Wojtyły. Piękna historia na wyciągnięcie dłoni

To szlak kajakowy po rzece Rurzycy. Znajdującemu się niedaleko Krępska (gmina Szydłowo) miejscu nie bez powodu nadano nazwę "szlak Jana Pawła II". To właśnie tam, od 23 do 30 lipca 1978 roku, odpoczywał z przyjaciółmi ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Jak łatwo zauważyć, historia działa się tuż przed wyborem Polaka na głowę Kościoła katolickiego. Wcześniej jednak było konklawe, które na papieża wybrało Jana Pawła I. Jego przedwczesna śmierć sprawiła, że konklawe zwołano raz jeszcze, a 16 października Polska utonęła we łzach radości.

- Karol Wojtyła jechał do Rzymu niemal od razu stąd. A kamień papieski, który położono tutaj wkrótce po wspaniałych nowinach z Watykanu, był bodaj pierwszym pomnikiem Jana Pawła II na świecie - mówią okoliczni mieszkańcy.

Szlak po Rurzycy pachnie świeżością i czystością. Wciąż jest dziewiczy, a nawet owiany tajemnicą. Cudze chwalicie, swego nie znacie - bez wątpienia warto lepiej poznać ten zakątek Wielkopolski.