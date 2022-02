Ruszają licytacje ze zbiórką pieniędzy na wyjazd zawodników Framerunning Złotowianka na prestiżowe zawody

Co dwa tygodnie w czwartek od 18.00 startują licytacje, a kończą się w niedzielę o 23:59. Od lutego do czerwca pozyskiwane będą różnego typu rzeczy, mi.n. vouchery, ciasta, usługi itp. Następnie będą one wystawiane na grupę Licytacje Złotowianki: https://www.facebook.com/groups/753673261890978 Na licytacji będą m.in. bilety do RCK w Pile na spektakl teatralny pt. "Niepamięć", które są już nieosiągalne w sprzedaży.

Suma jaką uda się uzbierać przeznaczona zostanie w całości na wyjazd zawodników Framerunning Złotowianka na Międzynarodowe Zawody FrameRunning do Danii, które odbędą się w terminie od 10 - 17.07. Warto im pomóc, bo mają naprawdę ogromne szanse na medale!