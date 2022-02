Ruszyły prace na torze żużlowym w Pile. Demontowane są drewniane bandy na prostych. Zobacz zdjęcia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Renowacja nawierzchni toru żużlowego w Pile”. Zamawiający w postępowaniu omyłkowo określił rodzaj zamówienia jako „roboty budowlane” zamiast „dostawy”. W ten sposób wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania było nieuzasadnione. W dniu 15 lutego ponownie został ogłoszony przetarg na w/w zadanie, z terminem składania ofert 7 marca (po zmianie).

Podczas briefingu prasowego Piotr Głowski, prezydent miasta Piły, uspokajał kibiców, twierdząc, że w chwili obecnej nie ma zagrożenia, że tor nie będzie gotowy do rozpoczęcia żużlowych rozgrywek ligowych. - Niektórzy chcą nam przeszkodzić, ale my nie zamierzamy zmieniać planów i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko tak, by w nadchodzącym sezonie motory zaryczały przy ul. Bydgoskiej – dodał.

Konkretne prace już ruszyły. W pierwszym etapie demontowane są bandy stałe na obu prostych. Planuje się, że prace związane z renowacją stadionu zostaną sfinalizowane z końcem marca, co da czas na weryfikację toru i uzyskanie stosownej licencji przez pilski klub jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Na tym etapie całość inwestycji (ok. 1,5 mln zł) finansowana jest ze środków własnych gminy.