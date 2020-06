Rybołów jest zagrożony wyginięciem. W centrum Piły powstanie z nim mural

Nieprzypadkowo to właśnie rybołów pojawi się na muralu. Powstanie bowiem w ramach projektu "Ochrony rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce", a wspólnie podpisali się pod nim miasto, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile i Operator Enea. Konkurs na mural zostanie ogłoszony na stronie internetowej pilskiej RDLP.

Warto wspomnieć, że jedna z najsłynniejszych par rybołowów w Polsce - RoSzponka i Szuwarek, to para z nadleśnictwa Lipki, która gniazdowała tam od 20 lat, a których losy na żywo można było śledzić do ubiegłego roku. Niestety, rodzina rybołowów nie przeżyła ataku jastrzębia: zginęły wtedy pisklęta i Szuwarek, a z RoSzponka po walce z jastrzębiem nie wróciła już do gniazda. W tym roku było już puste.