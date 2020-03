Rząd zamyka granice. Będą też częściowo zamknięte galerie handlowe. Do tego zakaz zgromadzeń

Granice zostaną zamknięte w nocy z soboty na niedzielę, z 14 na 15 marca. Będą zawieszone międzynarodowe połączenia kolejowe oraz lotnicze. Możliwy będzie tylko transport kołowy, ale na granicach będzie prowadzona bardzo ścisła kontrola. Cudzoziemcy nie będą mogli praktycznie wjechać na terytorium Polski. Nie dotyczy to jednak tych, którzy mieszkają i pracują w Polsce.

Polacy mieszkający i pracujący za granicą, którzy chcą wrócić do bliskich, mogą to zrobić. Po powrocie do kraju zostaną jednak poddani 14-dniowej kwarantannie.

W całym kraju już w nocy z piątku na sobotę, z 13 na 14 marca, zostają zamknięte galerie handlowe. Będą mogły być otwarte tylko działające w nich sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Zamknięte mają być także restauracje, kawiarnie i kluby. Gastronomia może jednak świadczyć usługi na wynos.