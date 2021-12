Rzym sercem Włoch. W cyklu: Małe i duże podróże z Danielem Cichym

Z cyklu: Małe i duże podróże z Danielem Cichym

„Należy podróżować, by się czegoś nauczyć” (Mark Twain), „Inwestycja w podróże to inwestycja w siebie” (Matthew Karsten) czy „Zwiedzaj świat. To lepsze niż najpiękniejszy sen” (Ray Bradbury) - to tylko niektóre z cytatów, które potrafią zachęcić do podróżowania. To w ostatnim czasie, w związku z pandemią koronawirusa, stało się nieco bardziej problematyczne, dlatego postanowiliśmy ruszyć z wirtualnym cyklem podróżniczym. Naszym przewodnikiem po świecie będzie znany pilski fotograf Daniel Cichy, który jest całe życie na walizkach.