S11. Kiedy obwodnica Piły i Ujścia? Senator pyta, rząd odpowiada

Po dwóch miesiącach przyszła odpowiedź z kancelarii premiera. Z odpowiedzi wynika, że budowa całej S11, w tym obwodnic Piły i Ujścia, jest traktowana przez resort infrastruktury jako konieczna. Nie na tyle jednak konieczna, by znaleźć się na liście inwestycji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) na które zostanie wydane 142 mld złotych. Jest jedna pozytywna wiadomość.

- Realizacja drogi krajowej S11 została wprowadzona do Programu Dróg Krajowych na lata 2014–2023 w lipcu 2015 r. Niestety, po późniejszej, już po wyborach, aktualizacji listy okazało się, że duża część wcześniej zaplanowanych inwestycji z niewiadomych przyczyn nie znalazła się na liście kluczowych projektów obecnego rządu - alarmował senator Koalicji Obywatelskiej. I pytał: co dalej?

O tym jak ważna jest budowa S11 oraz obwodnic Piły i Ujścia nie trzeba w Pile czy w Poznaniu nikogo przekonywać. Co innego Warszawa. Tam perspektywa jest już zupełnie inna. Jaka? Dopytywał o to w lutym w swoim senatorskim oświadczeniu (odpowiednik poselskiej interpelacji) pilski senator Adam Szejnfeld.

- Ujęcie zadania w PBDK poza limitem pozwala na prowadzenie prac przygotowawczych, tak, by można było zabezpieczyć środki na budowę ciągu drogi ekspresowej S11, w tym obwodnic Piły i Ujścia, w nowej perspektywie unijnej UE, która rozpocznie się w 2021 roku - wyjaśnia Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Budowa obwodnic Piły i Ujścia ma znaleźć się w nowym Programie Budowy Dróg Krajowych, który będzie obejmował piorytetowe inwestycje do ...2030 roku. Prace nad programem już się rozpoczęły. Według posła PiS Marcina Porzucka rok 2023 wciąż jest realnym terminem na rozpoczęcie budowy obwodnicy Piły i Ujścia.

Pilska obwodnica ma liczyć ok. 9 km, a obwodnica Ujścia - ok. 15 km. W grze zostały już tylko trzy warianty– 1, 2 i 6, a w każdym z nich ekspresówka omija Piłę i Ujścia od wschodniej strony. Na odcinku od węzła Piła Wschód do Piła Północ droga będzie przebiegać wspólnie z S10. Z kolei na ujskim odcinku projektowana trasa kończy się w gminie Chodzież, gdzie połączy się z odcinkiem S11 Ujście-Oborniki.