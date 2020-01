Sąd uchylił uniewinnienie pilanina Adama Z. od zabójstwa Ewy Tylman. "Adam Z. wiedział, że Ewa znajdowała się w wodzie. Uciekł jak tchórz"

Z pierwszych wyjaśnień Adama Z. wynika wprost, że Ewa przed nim uciekała, potknęła się i wpadła do wody. Adam Z. widząc to, odwrócił się i uciekł jak tchórz. Brak jest podstaw do stwierdzenia, że Adam Z. dopuścił się zabójstwa. Jednak co najmniej powinien odpowiadać za nieudzielenie Ewie Tylman pomocy.

Jak odchodził od rzeki, Ewa Tylman żyła, płynęła i on o tym wiedział

– tak sędzia Marek Kordowiecki uzasadniał wyrok uchylający wcześniejsze uniewinnienie Adama Z.

Sędzia Kordowiecki w swoim uzasadnieniu odnosił się w dużej mierze do nieformalnej rozmowy Adama Z. z policjantami, w której mężczyzna miał im powiedzieć, że przyczynił się do śmierci Ewy Tylman. – Zeznania policjantów miały być kluczowym dowodem winy Adama Z. – nie miał wątpliwości sędzia Kordowiecki dodając jednak, że w praktyce nie mogą one być brane pod uwagę przy wydawaniu wyroku.