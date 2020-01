Salon Pilski 2019. Za nami wernisaż najważniejszej pilskiej wystawy roku [ZDJĘCIA]

Ile sztuki mieści się w Pile? Czym zachwyca? Czym prowokuje? Czym skłania do refleksji? Odpowiedzią na te pytania jest 43. Salon Pilski Art 2019. To najważniejszy przegląd twórczości pilskiego środowiska, które nie kończy się tylko na Pile. Tworzą je również artyści spoza Piły. Salon Pilski to okazja, by zobaczyć ich najnowsze dzieła. Wystawa w Galerii BWAiUP będzie czynna do 2 lutego.

