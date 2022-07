Samochodem bez prawa jazdy. Kobieta wpadła podczas kolizji

Na przejściu dla pieszych na al. Wojska Polskiego w celu przepuszczenia pieszego zatrzymał się motocyklista. Wówczas w tył pojazdu uderzył samochód osobowy. Kierująca autem marki Mazda 33-letnia kobieta, obywatelka Ukrainy nie zachowała ostrożności i doprowadziła do uderzenia w motocykl.

Zdarzenie to nie okazało się groźnym w skutkach, ani kobieta, ani motocyklista nie odnieśli poważnych obrażeń. Jednak 33-latka będzie musiała ponieść konsekwencje nie tylko spowodowania kolizji, ale też innego czynu.

- Funkcjonariusze potwierdzili, że kobieta nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem. Za doprowadzenie do kolizji sprawczyni została ukarana mandatem karnym w kwocie 2 000 zł, natomiast za prowadzenie pojazdu bez uprawnień zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu –