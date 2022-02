Sanepid podsumował ferie zimowe. Kontrole miejsc wypoczynku najmłodszych

Na dzień 01.02.2022 r. na terenie powiatu pilskiego w elektronicznej bazie wypoczynku MEN zarejestrowano 6 turnusów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z czego, były to 4 półkolonie w miejscu zamieszkania, odbywające się w cyklach 5 dniowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 16:00 oraz jeden wypoczynek w innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie.

W okresie od 17.01.2022 r. do 28.01.2022 r. na terenie powiatu pilskiego odbyło się łącznie 5 turnusów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, jeden z turnusów półkolonijnych zaplanowany na okres 24.01-28.01.2022 r. nie odbył się z uwagi na brak zainteresowania, z czego skontrolowano 5 turnusów, w których uczestniczyło łącznie 207 dzieci i młodzieży. Organizatorami wypoczynku były stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, osoby fizyczne i prawne. Dla uczestników organizowane były zajęcia odbywające się zarówno na terenie obiektów zgłoszonych jako miejsca odbywania wypoczynku: sportowe, językowe, muzyczne, plastyczne, taneczne, gry i zabawy kreatywne oraz poza terenem tych obiektów – park wodny, lodowisko, trampoliny w obiekcie zamkniętym, kino, wycieczka do muzeum. Kontrole prowadzone były wspólnie z Sekcją Higieny Żywności i Żywienia oraz Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pile.