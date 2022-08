Sebastian Kęciński wciąż na medalowej pozycji w Motorowodnych Mistrzostwach Świata F-125

W maju w czeskich Jedovnicach odbyła się pierwsza eliminacja Motorowodnych Mistrzostw Świata F-125. Sebastian Kęciński z KSMiM Trzcianka zajął w niej drugą lokatę. Tym samym zgłosił po raz kolejny aspiracje do medalu w światowym championacie. Przypomnijmy, że jest on aktualnie trzecim na naszym globie motorowodniakiem w klasie F-125, a w przeszłości w mistrzostwach świata stawał na najwyższym stopniu podium.

Druga tegoroczna eliminacja rozegrana została w ostatni weekend lipca w miejscowości Mora (Szwecja). Nasz motorowodniak przystąpił do zawodów z nadzieją na kolejny sukces. Tym razem jednak wypadł on nieco gorzej. Sebastian Kęciński w pierwszym starcie zajął piąte miejsce, a w kolejnych dwóch wyścigach mijał linię mety na trzeciej pozycji. W konsekwencji uplasował się w szwedzkich zawodach na piątym miejscu.

Po dwóch zawodach eliminacyjnych motorowodniak z Trzcianki w klasyfikacji generalnej zajmuje trzecią lokatę, ex aequo z Estończykiem Markiem Peebą. Prowadzi Estończyk Joonas Lember. Kwestia medali w sezonie 2022 rozstrzygnie się dopiero w październiku, kiedy to we włoskim Boretto odbędzie się ostatnia, trzecia eliminacja Mistrzostw Świata F125.