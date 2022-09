Senioralia 2022. Inauguracja miesiąca poświęconego seniorom w Pile Michalina Pieczyńska-Chamczyk

Uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do miasta przedstawicielom pilskich seniorów przez wiceprezydent Piły, Beatę Dudzińską zapoczątkowało obchody miesiąca seniorów w naszym mieście. Senioralia 2022 rozpoczęły się występem złotowskiego zespołu No To Cyk oraz pilskiego zespołu Seniority. Na scenie pilskiej Wyspy tradycyjnie już odbył sią także konkurs na najciekawszy kapelusz, do którego zgłosiło się kilkunastu uczestników.