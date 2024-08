Seria zatrzymań w Pile i powiecie pilskim. Główne powody to: alkohol i narkotyki

- Policjanci w ciągu weekendu zatrzymali łącznie siedem osób w wieku od 23 do 41 lat, które były poszukiwane do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze konflikty z prawem. Kolejne trzy osoby zatrzymane posiadały przy sobie narkotyki w postaci kryształu, amfetaminy i marihuany. Za przestępstwo posiadania narkotyków przepisy kodeksu karnego przewidują karę do 3 lat pozbawienia wolności - informuje st. sierż. Magdalena Mróz z KPP w Pile.