Seryjni włamywacze zatrzymani. Puściły im nerwy na widok radiowozu!

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z pilskiej komendy podczas pełnienia służby na terenie Piły, w pewnym momencie, na obrzeżach miasta zauważyli pojazd osobowy, a przy nim trzech mężczyzn. Na widok śledczych mężczyźni zaczęli się nerwowo zachowywać, przekładając jakieś przedmioty w bagażniku. Funkcjonariusze natychmiast postanowili sprawdzić co się dzieje przy aucie.

- Kryminalni znaleźli w bagażniku butle gazowe, które jak się okazało pochodziły z kradzieży. Policjanci zabezpieczyli mienie, a ich właściciele trafili prosto do policyjnego aresztu. Mężczyźni przyznali się do włamania do jednej z pilskich firm i kradzieży z niej butli gazowych o wartości blisko 2 tys. złotych. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili dodatkowo, że zatrzymani mieszkańcy Piły w wieku od 19 do 44 lat włamali się także do pięciu altanek znajdujących się na terenie Piły. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia - informuje podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.