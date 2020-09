Siatkówka. Adam Grabowski został pierwszym trenerem Enea PTPS Piła

Trener Adam Grabowski jest świetnie znany wszystkim kibicom pilskiej siatkówki. Przez wiele lat pracował w PTPS-ie. Najpierw był asystentem Jerzego Matlaka. To właśnie wtedy PTPS odnosił największe sukcesy, do których można zaliczyć m.in. cztery mistrzostwa Polski, trzy Puchary Polski i udział w Final Four Ligi Mistrzyń. W sezonie 2004/2005 przejął prowadzenie pilskiego zespołu w trakcie sezonu i wywalczył z nim brązowy medal mistrzostw Polski. Ponownie pracował w PTPS-ie jeszcze w sezonie 2009/2010.

Wcześniej ze stanowiska pierwszego zespołu pilskich siatkarek zrezygnował Mirosław Zawieracz, który prowadził je w ostatnich sezonach i przygotowywał do zbliżających się rozgrywek Tauron Ligi. W specjalnym komunikacie zarząd Enea PTPS Piła poinformował, że przychylił się do jego prośby o rozwiązanie kontraktu. Trener umotywował swój wniosek względami osobistymi. W tej sprawie zostało podpisane stosowne porozumienie.