Siatkówka. Enea PTPS Piła rozpocznie sezon od turnieju na piasku

Pilanki wystąpią w premierowym turnieju organizowanym przez Polską Ligę Siatkówki o nazwie PreZero Grand Prix, w którym kluby TAURON Ligi, Plus Ligi i Tauron 1 Ligi zmierzą się na boiskach plażowych. W turnieju weźmie udział 8 drużyn żeńskich i 16 drużyn męskich. Pilanki zagrają w grupie B, która swoje zmagania rozpocznie 31 lipca na piaszczystych boiskach Monta Beach Volley Club w Warszawie.

Turniej będzie łączył w sobie zarówno elementy siatkówki plażowej, jak i halowej. Zostanie rozegrany na otwartej przestrzeni, na piaszczystym boisku, którego wymiary będą jednak halowe. Zasady również będą zbliżone do tych znanych kibicom z hali. Gra toczyć się będzie do 25 punktów, do dwóch wygranych setów, jednak na boisku zamiast sześciu znajdować będą się cztery zawodniczki i każda z nich będzie mogła atakować.

- To bardzo fajna impreza, która przypomni kibicom siatkówkę po tak długiej, niespodziewanej przerwie – mówi trener Mirosław Zawieracz. - Mam nadzieję, że będzie to widowisko, które zadowoli zarówno kibiców, sponsorów, jak i same zawodniczki, którym pozostał ogromny niedosyt po nagłym zakończeniu sezonu – dodaje.

Enea PTPS Piła rozegra w fazie grupowej trzy mecze z: DPD Legionovią, KS Pałac Bydgoszcz i zespołem E. Leclerc Moya Radomka. W przypadku zajęcia pierwszego lub drugiego miejsca pilanki uzyskają awans do turnieju finałowego, który odbędzie się 7 sierpnia w Gdańsku.

Terminarz spotkań - PreZero Grand Prix - Grupa B, 31 lipca 2020 r. Monta Beach Volley Club, Warszawa ul. Gen. M. Zaruskiego 12

9:30 – DPD Legionovia Legionowo - Enea PTPS Piła

12:30 – Enea PTPS Piła – KS Pałac Bydgoszcz

15:30 – E. Leclerc Moya Radomka Radom - Enea PTPS Piła

Wszystkie mecze transmitowane będą przez telewizję Polsat Sport.