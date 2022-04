Siatkówka kobiet. KS Piła wygrał w Rzeszowie wszystkie mecze i wywalczył awans do II ligi! Wiesław Szmagaj

fot. Wiesław Szmagaj

W Rzeszowie odbył się finałowy turniej o awans do II ligi. Siatkarki KS Piła wygrały go bezapelacyjnie, nie tracąc nawet seta. W ten sposób pilski zespół awansował do II ligi.