Siatkówka. SPS Volley Piła, po wycofaniu głównego sponsora, przetrwał trudny dla niego sezon

Młodziczki, kadetki i juniorki SPS Volley rozegrały w całym sezonie łącznie 41 spotkań w tym 25 wyjazdowych. Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach na szczeblu województwa było dla klubu celem nadrzędnym.

SPS Volley to niejako spadkobierca PTPS Piła w rozgrywkach młodzieżowych. Trenerzy przez lata związani z tym klubem postanowili założyć własny klub i zadbać o rozwój młodych siatkarek. Ten już w pierwszym roku działalności, wspierany przez sponsora z Konina osiągnął niewiarygodny sukces jakim było wicemistrzostwo Polski juniorek.

W kolejnym sezonie już bez wsparcia głównego sponsora trenerzy Andrzej Zapaśnik, Agnieszka Kosmatka i Sławomir Świderski mieli za zadanie zbudowanie zespołów opartych praktycznie na miejscowych zawodniczkach. To zadanie udało się wykonać dzięki pracy od podstaw czyli minisiatkówki z trenerem Tomaszem Idzikowskim na czele. Klub od początku działalności skupił się na pracy z najmłodszymi (dziewczynki klas 4-6). To właśnie dla tych grup powstał projekt „Minisiatkówka SPS Volley Piła”, w którym z pomocą Urzędu Miasta Piły do współpracy przystąpiło pięć pilskich szkół podstawowych (SP 2, SP 3, SP 5, SP 6, SP 11).