Siatkówka. Zespół z Piły przygotowuje się do nowego sezonu. Przedstawiamy kolejne zawodniczki. Zobaczcie zdjęcia

Pilskie siatkarki od kilku dni przygotowują się do nowego sezonu. W treningach w Pile uczestniczą wszystkie nasze zawodniczki

Minęły pierwsze dni przygotowań zawodniczek Enea PTPS Piła do rozgrywek Tauron Ligi. Na zajęciach prowadzonych przez trenera Mirosława Zawieracza, któremu pomaga Damian Zemło, stawiły się wszystkie zawodniczki, które w nadchodzącym sezonie reprezentować będą barwy pilskiego klubu. Treningi odbywają się w obiektach MOSiR Piła.

- Nie planowaliśmy żadnych zgrupowań nie tylko ze względu na COVID-19, ale przede wszystkim dlatego, że w Pile mamy wszystko co jest niezbędne - wyjaśnia trener Mirosław Zawieracz - Zresztą taki sposób przygotowań do rozgrywek przerabialiśmy w poprzednich latach i to się sprawdzało. Póki co, zapału nie brakuje nikomu. Za chwilę jednak co niektórym zabraknie „prądu”. Myślę zwłaszcza o tych zawodniczkach, które niewiele robiły w domu.

Pilanki korzystają z sali i siłowni, a także z bieżni stadionu lekkoatletycznego. Do dyspozycji mają również boiska do siatkówki plażowej, co jest o tyle ważne, że drużyna Enea PTPS pod koniec lipca wystąpi w rozgrywkach „PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki” - zmodyfikowanej odmianie rozgrywek siatkówki plażowej. W okresie przygotowawczym pilski zespół weźmie udział w turniejach w Świeciu nad Wisłą oraz Bydgoszczy. Będzie też gospodarzem spotkań towarzyskich w Pile.

Kadra zespołu - rozgrywające: Sylwia Kucharska, Maja Pelczarska. Środkowe: Judyta Gawlak, Gabriela Ponikowska, Sonia Kubacka. Atakujące: Koleta Łyszkiewicz, Alina Bartkowska. Przyjmujące: Natalia Skrzypkowska, Marta Wellna, Patrycja Gądek, Angelika Wystel. Libero: Anna Pawłowska, Anna Bodasińska. Większość naszych siatkarek wcześniej przedstawiliśmy. Czas na kolejne.

Alina Bartkowska Mierząca 188 cm wzrostu 21-letnia atakująca w barwach pilskiej drużyny zadebiutuje na boiskach Tauron Ligi. Swoją siatkarską karierę rozpoczęła w klubie UKS Libero Wałcz. Następnie przeniosła się do SMS-u PZPS Szczyrk. Po zakończeniu nauki w Szkole Mistrzostwa Sportowego reprezentowała barwy Pałacu Bydgoszcz w rozgrywkach juniorskich. Seniorską karierę rozpoczęła w 2018 roku dołączając do pierwszoligowego zespołu SAN-PAJDA Jarosław, z którym w minionym sezonie awansowała do półfinału Pucharu Polski.

Młoda atakująca swoją decyzję motywuje przede wszystkim chęcią rozwoju: - Zdecydowałam się na grę w Pile, ponieważ uważam, że to dla mnie najlepsze miejsce na rozwój – mówi Alina Bartkowska. - Możliwość gry na najwyższym poziomie, z doświadczonymi zawodniczkami po jednej stronie siatki jest najlepszą rzeczą jaka może spotkać raczkującą siatkarkę.

Sonia Kubacka Ta 24-letnia środkowa swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w klubie Culmen Chełmno, następnie przeniosła się do Jokera Świecie. W sezonie 2017/2018 występowała w pierwszoligowej E.Leclerc Radomki Radom, z którą awansowała do ekstraligi. W Radomiu spędziła trzy kolejne sezony.

- Zdecydowałam się na dołączenie do zespołu Enei PTPS-u ze względu na to, że chcę dalej się rozwijać i zdobywać doświadczenie, a najlepiej robić to w drużynie, która jest ambitna i waleczna – tłumaczy swoją decyzję Sonia Kubacka. - Mam nadzieję, że pod okiem trenera Zawieracza podniosę poziom swoich umiejętności, a jako drużyna pokażemy się z jak najlepszej strony. Znam większość dziewczyn, z niektórymi z nich grałam i wierzę, że będziemy w stanie po raz kolejny sprawić niespodziankę, tak jak zrobiły to siatkarki z Piły w poprzednim sezonie.

Marta Wellna Doświadczona przyjmująca pochodzi ze Złotowa i to w tamtejszej Sparcie Złotów zaczęła się jej przygoda z siatkówką. Następnie dołączyła do drużyn młodzieżowych PTPS-u Piła, z którymi wywalczyła Mistrzostwo Polski Młodziczek (2005) oraz Kadetek (2006). Reprezentowała również barwy PSPS-u Chemika Police, Sokoła Chorzów i Zawiszy Sulechów, z którą podobnie jak z jej kolejnym klubem – Wisłą Warszawa, wywalczyła Mistrzostwo I ligi. W 2018 roku przyjmująca dołączyła do ekstraklasowego zespołu BKS STAL Bielsko-Biała, w którym spędziła dwa sezony.

Dlaczego zdecydowała się na grę w Pile? - Bardzo spodobała mi się wizja budowanego składu - zdradza Marta Wellna. - Zostało kilka dziewczyn z poprzedniego sezonu, w którym Piła okazała się czarnym koniem rozgrywek. Mam nadzieję, że i w tym napsujemy pozostałym dużo krwi. Nie znam jeszcze wszystkich dziewczyn osobiście, ale wiem z boiska, że to walczaki. Myślę, że dzięki temu szybko się dogadamy i będziemy stanowić świetną drużynę. Poza tym urodziłam się w Pile, wychowałam w pobliskim Złotowie, gdzie stawiałam pierwsze siatkarskie kroki. Świetnie jest móc wrócić po wielu latach w rodzinne strony.

Maja Pelczarska Pochodzi z Rzeszowa i to tam stawiała swoje pierwsze siatkarskie kroki. Następnie grała w takich klubach jak Sparta Warszawa, Silesia Volley Mysłowice, UKS Jedynka Tarnów oraz E.Leclerc Radomka Radom. To właśnie z radomskim klubem zadebiutowała na ekstraklasowych boiskach. Grę w beniaminku przerwała jej jednak kontuzja stopy. W ubiegłym sezonie reprezentowała barwy pierwszoligowego klubu Karpaty AZS PWSZ MOSiR Krosno Glass.

- Gdy pojawiła się możliwość gry w PTPS-ie długo się nie zastanawiałam, drużyna bardzo fajnie zaprezentowała się w zeszłym sezonie, a ja chcę ponownie spróbować swoich sił w ekstraklasie - mówi Pelczarska. - Dodatkowo będzie tam kilka koleżanek, z którymi miałam już przyjemność grać. Do zespołu dołączam więc z pozytywną energią i nastawieniem. Mam nadzieję, że uda mi się pomóc drużynie i wykorzystać wszystko to czego nauczyłam się do tej pory.

