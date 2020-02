Sierż. Krzysztof Mrozek z Piły został brązowym medalistą X Mistrzostw Polski NO GI JIU JITSU w Luboniu

Sierż. Krzysztof Mrozek czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Piły od 6 lat. Pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Pile w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym. Funkcjonariusz po zakończeniu służby zawsze ma czas na swoja pasję, którą zaraził się cztery lata temu. Trenuje brazylijskie jiu-jitsu w klubie „Macaco Gold Team - Samuraj"” w Pile. Jak mówią o nim koledzy policjanci „...zawsze gotowy do działania, zdecydowany, konkretny i zawsze pomocny...”

W dniach 22-23 lutego w Luboniu odbyły się X Mistrzostwa Polski NO GI Jiu Jitsu w Luboniu, gdzie pilski policjant stanął na podium, zdobywając III miejsce. Funkcjonariusz wywalczył brązowy medal, startując w kategorii Masters No Gi niebieskich pasów w wadze 79,3 kg. To już kolejne piękne zwycięstwo policjanta w tej dziedzinie sztuk walki.

Brazylijskie jiu-jitsu koncentruje się na walce z jednym przeciwnikiem. Walka w brazylijskim jiu-jitsu odbywa się głównie w parterze. Taktyka polega na sprowadzeniu przeciwnika do parteru, unieruchomieniu go i wykonaniu techniki kończącej, dźwigni bądź duszenia, zmuszającej przeciwnika do poddania się bądź pozbawiającej go przytomności. Brazylijskie jiu-jitsu opiera się na chwytach. Dominują w tej dyscyplinie dźwignie, duszenia oraz inne techniki unieruchamiania przeciwnika.

Podkom. Żaneta Kowalska