Skatepark w Pile. Choć jeszcze nie skończony to już przyciąga dzieci i młodzież [ZDJĘCIA]

Pomimo epidemii koronawirusa prace przy budowie skateparku idą pełną parą. Ma to być w końcu jedno z największych tego typu miejsc w całym regionie, a być może także w kraju.

Na kilku tysiącach metrach kwadratowych powstanie kilka stref: górna, w której znajdą się dwie duże rynny do jazdy na deskorolce, środkowa z przeszkodami takimi, jakie można spotkać w mieście (np. ławki czy schody) oraz strefa dolna, w której znajdą się typowe elementy do skoków, w tym specjalne rampy.

Na prośbę pilskich rolkarzy obok skateplazy, znajdzie się także tor do jazdy szybkiej. Warto dodać, że w pobliżu skateparku powstaną również boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną, a także zewnętrzna siłownia i miejsce do uprawiania kalisteniki.