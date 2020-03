Sklepy przeceniają żywność z krótkim terminem ważności. Ale muszą zrobić więcej

Do 18 lutego sklepy i hurtownie powyżej 250 m2, w których sprzedaż żywności stanowi co najmniej połowę przychodów, miały czas na podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie zagospodarowania żywności.

Te większe, powyżej 400 m2 powierzchni, jeżeli nie porozumiały się w kwestii przekazywania żywności, od tego miesiąca zapłacą karę w wysokości 5 tysięcy złotych. Do tego na każdy kilogram zmarnowanego jedzenia zostanie nałożona 10-groszowa opłata.

Sklepy zawsze mają zastawione półki, właśnie dlatego, że zamawiają nadmiar towaru. Wszystko po to by klient w żadnym momencie nie odczuł jego braku. To ma się zmienić.

Nowe przepisy mają skłonić handlowców, by zamawiali tylko tyle, ile mogą sprzedać. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wielkie sklepy zobowiązane będą do przekazywania raz w roku WFOŚiGW sprawozdań o marnowanej żywności. Pierwsze sprawozdanie powinny złożyć najpóźniej do 31 marca 2021 roku.