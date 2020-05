Skuteczna, a przy tym przyjemna nauka? To możliwe!

Opanowanie dużej ilości materiału nie jest łatwe. W dobie prężnie rozwijającej się i jednocześnie dekoncentrującej technologii o wiele ciężej jest skupić myśli na książkach i przygotowanych wcześniej notatkach. Jest jednak kilka sposobów, dzięki którym nauka wciąż może być skuteczna, a co więcej – przyjemna.

Sporządź swój własny plan pracy Dobra organizacja to podstawa, dlatego właśnie od niej powinno się rozpocząć przygotowania do nauki. Przejrzyste rozdzielenie zadań na cały tydzień eliminuje niepotrzebny stres, zaś skupianie się tylko na jednym przedmiocie korzystnie wpływa na utrwalanie ważnych informacji w pamięci. Warto zainwestować w tablicę korkową, karteczki samoprzylepne lub kalendarz – atrybuty te pomogą w prawidłowej koordynacji czasu. Zadbaj o miejsce nauki Porządek na biurku lub stole jest ważnym elementem, który należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem nauki. Otoczenie, w którym przebywa człowiek naturalnie wpływa na ogólny komfort jego pracy. Bałagan sprawia, że trudniej jest się skoncentrować, a w rezultacie zapamiętane informacje szybciej „wylatują z głowy”. Na biurku powinny znaleźć się jedynie materiały, które bezpośrednio przydadzą się w nauce tj. książki, zeszyty oraz notatki. Należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne, takie jak telefon komórkowy czy tablet. Jeżeli do pracy używany jest laptop, który dzięki Internetowi stał się powszechnym źródłem informacji, trzeba zadbać o to, aby na ten czas wyłączyć też wszelkie, wysoko rozpraszające portale społecznościowe. Powinno się też pamiętać o dobrym oświetleniu pomieszczenia, wygodnym krześle oraz uprzednim przyszykowaniu przekąski i czegoś do picia. Warto również mieć na uwadze, że dom to niejedyne miejsce, w którym można się uczyć. Dobrze byłoby zrobić rozeznanie w pobliskich bibliotekach i czytelniach.

Regularne przerwy kluczem do sukcesu Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że wysiłek psychiczny dla człowieka może być tak samo męczący, jak ćwiczenia fizyczne. Siły traci się również poprzez intensywne myślenie, dlatego co jakiś czas powinny być regenerowane. Badania wykonane przez firmę Draugiem Group w 2014 r., które zostały też wykorzystane przez dr Travisa Bradberry’ego w książce „Inteligencja Emocjonalna 2.0”, dowiodły, że idealna przerwa wynosi 17 minut na każde 52.

Ucz się mądrze Hektolitry kawy i nieprzespane noce w połączeniu z tabletkami rzekomo poprawiającymi koncentrację to zdecydowanie zły przepis na naukę. Zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę jest popularną wśród studentów metodą, lecz niestety rzadko kiedy mającą realne przełożenie na jakość zapamiętywanych informacji. – Wielu z naszych podopiecznych boryka się z różnymi problemami z zakresu przyswajania wiedzy – nasi specjaliści starają się je na bieżąco rozwiązywać. To właśnie oni zawsze przekonują, że prokrastynacja nie popłaca, zaś systematyczna nauka już tak. Młodzież, którą wspieramy, to niezwykle inteligentni ludzie, ale wiele rzeczy ich rozprasza, przez co czasem potrzebują dodatkowej pomocy i zachęty – przekonuje Jakub Zajdel, Prezes Fundacji Platforma Równych Szans. – Z własnego doświadczenia wiem, że nawet kilkanaście minut nauki dziennie to dobry przepis na sukcesywne zapamiętywanie materiału – dodaje.

Sztuka koncentracji Brytyjski pisarz Stuart Wilde powiedział kiedyś, że koncentracja jest podstawą dyscypliny w rozwoju osobowości. Ogólna definicja koncentracji przyjmuje, że jest to zdolność do skupienia uwagi oraz energii na czynnościach, które prowadzą do ukończenia danego zadania. Brzmi łatwo, a jednak wiele osób ma z nią problem – szczególnie jeśli wspomnianym zadaniem jest nauka materiału, który nie dla wszystkich jest wybitnie interesujący. Jak więc poprawić zdolność koncentracji i sprawić, aby przełożyła się ona na dobre wyniki w nauce? Przede wszystkim należy pamiętać, że na prawidłowe skupienie wpływa wiele naturalnych czynników. Po pierwsze – dobry, nieprzerwany sen i regeneracja. W zależności od potrzeb organizmu, powinno się spać od 7 do 9 godzin dziennie. Również regularne ćwiczenia oraz szeroko pojęta aktywność fizyczna sprawiają, że mózg dotlenia się, a co za tym idzie – pracuje znacznie lepiej. Co więcej, ogromny wpływ na nasz poziom koncentracji ma odpowiednia dieta! Absolutnym minimum jest spożywanie czterech posiłków dziennie, a w tym porządne śniadanie. Najlepiej jakby konsumowane potrawy obfitowały w kwasy omega-3 i dużą ilość warzyw oraz owoców. Warto również zaopatrzyć się w produkty z większą zawartością witaminy C, która jest jednym ze składników, znacznie poprawiających pracę mózgu.

