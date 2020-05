Sławomir Nawrot nie traci pogody ducha i służy innym

Śródmiejska 13, pilski deptak. Tam we wtorki i czwartki społecznie pracuje Sławomir Nawrot, prezes Koła. To miejsce przyjazne wszystkim osobom, które mają poważne problemy ze wzrokiem. - Niestety, obecnie, ze względu na niesprzyjające okoliczności, musieliśmy zamknąć siedzibę na klucz. Zdecydowana większość członków Koła to ludzie starsi, a oni są szczególnie mocno narażeni na zachorowania. Czekamy na spokojniejszy czas. Na razie można się ze mną kontaktować telefonicznie bądź mailowo – rzeczowo tłumaczy pan Sławek.

Choć nieraz pisaliśmy już o tym na łamach „Tygodnika”, warto ponownie przypomnieć, czym zajmuje się Polski Związek Niewidomych w Pile. Oddaję głos naszemu bohaterowi, który wylicza: - Pomagamy w poszukiwaniach pracy, w wypełnianiu świadczeń i wniosków, udzielamy informacji o pomocy dla niewidomych, a także organizujemy, pikniki, wycieczki oraz imprezy integracyjne. Tych spraw – poważnych i bardziej błahych - jest naprawdę dużo. Warto podkreślić, że jesteśmy organizacją samopomocową, która finansuje swoją działalność ze składek członkowskich i datków sponsorów.

Dla osób niewidomych (oraz innych niepełnosprawnych) świadomość, że mogą na kogoś liczyć, jest bardzo istotna. - Koło stara się pomagać jak może najlepiej, ale wspierają nas - niewidzących, również inni ludzie. To budujące, kiedy idąc chodnikiem mogę usłyszeć pytanie: „Pomóc panu przejść na drugą stronę ulicy?”. Wrażliwość społeczna jest wysoka. Co prawda, teraz, ze względu na epidemię, ludzie się trochę zamknęli i boją się pomagać, ale ten czas przecież kiedyś się skończy…

Pan Sławek lubi podkreślać, że z perspektywy osoby niewidomej powiat wciąż zmienia się na lepsze. Przykłady? Choćby komunikaty głosowe w autobusach miejskich, które jeżdżą po Pile. - To bardzo ułatwia orientację w przestrzeni, a także ma wymiar edukacyjny. Dzięki temu dzieci uczą się nazw ulic, a turyści lepiej poznają miasto. Korzystając z okazji, bardzo proszę kierowców autobusów, żeby starali się zawsze podjeżdżać pojazdami jak najgłębiej w wysepkę przystankową i obniżali podłogę, kiedy widzą na przystanku osoby niepełnosprawne.

Inną zmianą na plus są przejścia dla pieszych. Dzisiaj wiele z nich posiada sygnalizację dźwiękową oraz płytki o odpowiedniej fakturze, wbudowane w chodnik tuż przed zejściem na jezdnię. - Zmienia się też architektura. Nowe budynki są uzbrojone w elementy ułatwiające poruszanie się niewidomym po obiekcie – cieszy się Sławomir Nawrot, który na co dzień z przyjemnością uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, opowiadając o codziennym życiu osoby z białą laską.