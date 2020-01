Śmieciowej karuzeli ciąg dalszy. Jutro w PRGOK głosowanie w sprawie podwyżek odpadów. Zapłacimy najdrożej w kraju czy jednak mniej?

Podwyżki są nieuchronne, nawet jeżeli wszyscy życzyliby sobie inaczej. Przetoczyły się przez cały kraj i jest mało prawdopodobne, żeby ominęły jedynie Piłę. Przyczyn jest kilka i samorządy nie mają na nie wpływu. Chodzi m.in. o wprowadzoną od tego roku obowiązkową segregację czy drastyczną podwyżkę ustalanej przez rząd tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie jednej tony odpadów ze 170 do 270 złotych (do końca 2017 roku stawka wynosiła jedynie 24,15 zł za tonę).

Coraz bardziej kosztowny jest również recykling, do którego trzeba coraz więcej dokładać. Do tego trzeba doliczyć 30 mln złotych - bo tyle wyniosła różnica między tym, co PRGOK planował zapłacić Altvaterowi za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, a tym co musi mu zapłacić po przetargu.

Pytanie tylko: czy pilanie i mieszkańcy kilkunastu innych gmin będą musieli płacić maksymalną stawkę za odbiór śmieci, na jaką pozwalają w Polsce przepisy - 33,86 złotych od osoby? O ile są argumenty za samą podwyżką, to nie ma już żadnych argumentów za maksymalną podwyżką. Nie jest nią ani najwyższy w kraju koszt zagospodarowania odpadów, ani najwyższy w kraju poziom świadczonych usług przez operatora. Dlaczego więc mieszkańcy mieliby płacić maksymalną stawkę?

-- To nie musi być maksymalna stawka - oświadczył w środę na konferencji prezydent Piotr Głowski, który jutro będzie jednym z głosujących samorządowców. Prezydent zapowiedział, że zaproponuje rozwiązania, które pozwolą obniżyć proponowanej do tej pory maksymalnej stawki. Chodzi m.in. o uszczelnienie systemu. Jak wynika z danych PRGOK co piąty mieszkaniec unika płacenia za śmieci.