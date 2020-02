Śmierdzący problem na pilskich osiedlach. Jak sobie z nim poradzić?

- Chociaż w najbliższej okolicy kosze na psie odchody znajdują się co kilkaset metrów, część właścicieli psów z premedytacją omija je szerokim łukiem – mówi poirytowana pani Kasia z osiedla Górnego. - Na trawnikach, poboczach i chodnikach psie kupy biją po oczach, często też ukrywają się w trawie, przez co łatwo w nie wdepnąć, zwłaszcza bawiącym się tam dzieciom. Zabrudzone buty, dziecięce rowerki, hulajnogi, rolki – przerabiam ten temat od ładnych paru lat. Co gorsza, zwykle nie wiadomo, kogo pociągnąć do odpowiedzialności. Wzywanie Straży Miejskiej wydaje się bez sensu. Dopóki ludzie nie zrozumieją, że to ohydne, ale i zagrażające zdrowiu, to problem nie zniknie. Osoby kulturalne nie wstydzą się korzystać z koszów na odchody. Ciekawe, czy ci, którzy nie sprzątają po psach, dbają czystość we własnych mieszkaniach – zastanawia się moja rozmówczyni.

Czy istnieje skuteczna recepta na śmierdzący kłopot? A może nasi Czytelnicy mają jakieś pomysły? Czekamy na Wasze opinie.