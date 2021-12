Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 180. Zginął na oczach dzieci

Do wypadku doszło dziś, 1 grudnia, około godziny 13.00. na drodze wojewódzkiej nr 180 na odcinku Piła-Stobno. Jak wynika ze wstępnych ustaleń kierujący audi nie dostosował prędkości do panujących na drodze trudnych warunków ruchu, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 51-latek zginął na miejscu. Tragedia rozegrała się na oczach dzieci w wieku 11 i 14 lat. Z obrażeniami ciała trafiły do Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi pilska policja pod nadzorem prokuratury.