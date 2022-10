Śmiertelny wypadek na trasie Piła-Dobrzyca. Nie żyje 47-letni mężczyzna, a 21-latek i 16-latka walczą o życie

Wypadek Piła-Dobrzyca

To był bardzo poważny wypadek. Doszło do niego w sobotę 22 października około godz. 7 na DK nr 11 na trasie Piła - Dobrzyca. Uczestniczył w nim aż cztery pojazdy: dwie ciężarówki, bus i samochód osobowy.

Ucierpieli podróżujący osobówką, to mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Wszystko wskazuje na to, że do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania. Najprawdopodobniej, zawinił 21-letni mężczyzna kierujący Volkswagenem Caddy.