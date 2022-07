Śmigłowcem LPR do pilskiego szpitala przetransportowano dziecko, które ucierpiało w zderzeniu dwóch aut osobowych

Dzisiaj, to jest we wtorek na drodze krajowej nr 11, na odcinku Podgaje - Okonek doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. Pierwszym z nich był samochód marki Ford Focus, którym podróżował 33-letni mieszkaniec powiatu pilskiego wraz z 7-letnim synem. Drugi pojazd to samochód marki Audi, którym jechała kobieta z mężczyzną, w wieku 19 i 21 lat.

W wyniku zdarzenia, kierowca forda został zakleszczony w pojeździe do czasu przybycia strażaków, którzy przy użyciu nożyc pneumatycznych uwolnili mężczyznę. Został on karetką przewieziony do szpitala w Pile. Jego syn chociaż samochód opuścił o własnych siłach, także odniósł obrażenia, podobnie jak ojciec, trafił do pilskiego szpitala, gdzie przetransportował go śmigłowiec LPR.

Osoby podróżujące audi, pojazd opuściły również o własnych siłach. Trafiły jednak do złotowskiego szpitala na obserwację.

Przyczyny wypadku są badane.