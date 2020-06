Sonda: Dlaczego czytamy ,,Tygodnik Pilski"?

Zmiany ustrojowe przyniosły zmianę wydawcy ,,Tygodnika Pilskiego”. Dziennikarze gazety założyli Pracowniczą Spółdzielnię Wydawniczo-Prasową ,,Akapit’’, która otrzymała prawa do tytułu.

Lata 90. były dla Tygodnika ciekawe i burzliwe. Gazeta zyskała wtedy niezależność i stała się pismem opiniotwórczym. Wielokrotnie zmieniał się jej format, na łamach na stałe pojawił kolor. Zmieniali się też wydawcy.

W 1998 roku prawa do tytułu nabyła Pilska Oficyna Wydawnicza. Od tamtej pory Tygodnik Pilski był sprzedawany z “Głosem Wielkopolskim”, a od 2003 roku z “Gazetą Poznańska”.

To była nowa jakość na rynku, bo czytelnik w tej samej cenie otrzymywał dwie gazety. Wtedy też Tygodnik zmienił siedzibę i przeniósł się na al. Wojska Polskiego 26, gdzie do tej pory mieści się nasza redakcja.

Od 2006 roku gazeta ponownie ukazuje się z “Głosem Wielkopolskim”. Jej wydawcą jest Grupa Wydawnicza Polskapresse. Od październiku 2007 roku “Głos Wielkopolski” ukazuje się jako mutacja “Polska The Times”, a wraz z nim Tygodnik Pilski dołączył do europejskiej rodziny.