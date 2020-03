Specustawa o zwalczaniu koronawirusa już obowiązuje. Sprawdź, co zawierają przepisy

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, po głosowaniu powiedział dziennikarzom, uchwalona ustawa daje jedynie narzędzia. - Spać spokojnie Polacy będą mogli, kiedy my je wykorzystamy, kiedy będziemy wykonywali to, do czego w tej ustawie jesteśmy zobligowani (...) Pracowaliśmy przez długie dni i tygodnie wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, z Ministerstwem Zdrowia i z innymi resortami po to, żeby już wdrożyć pewne procedury – mówił szef resortu zdrowia.