Spędź ostatnie upalne dni tego lata nad jeziorem! Odkryj idealne miejsce na rodzinny wypad! Jezioro Lubikowskie zachwyca [25.08.2024]

Jezioro Lubikowskie. Idealne miejsce na krótki wypad z Poznania

Jezioro Lubikowskie, usytuowane zaledwie 100 kilometrów od Poznania, to prawdziwy raj dla rodzin z dziećmi. Dzięki bliskości od stolicy Wielkopolski, jest to idealne miejsce na krótki, weekendowy wypad. Podróż z Poznania zajmuje nieco ponad godzinę, co pozwala na szybkie ucieczkę od miejskiego zgiełku i zanurzenie się w naturze.