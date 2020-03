Sport w gminie Kaczory. Nie tylko pływalnia i piłka

Gmina Kaczory to jedna z dziewięciu gmin powiatu pilskiego, oddalona od stolicy Wielkopolski - Poznania o 91 km. W każdej z kilkunastu miejscowości wchodzących w jej skład mieszkańcy mają zapewnione komfortowe warunki do życia oraz do uprawiania sportu. Najlepszym wyznacznikiem wysokiego standardu życia jest liczba ludności, która w ostatnich 26 latach powiększyła się o 43%. Od wielu lat stanowisko wójta gminy sprawuje Bunon Wolski.

Pływalnię otwarto 10 października 2013 roku. Na jej główną część składa się niecka sportowa z sześcioma torami o długości 25 metrów i głębokości od 1,2 m do 1,8 m, basen rekreacyjny z dwoma torami do nauki pływania o wymiarach 12,5 m x 8 m x 0,75 m, zjeżdżalnia, bicze wodne oraz okrągła wanna z hydromasażem. W cenie biletu można również skorzystać z sekcji rekreacyjno-wypoczynkowej, która składa się z trzech saun (fińskiej, rzymskiej oraz na podczerwień), groty solnej, a także ze specjalnej strefy schładzania. Na terenie pływalni znajdują się również bar, siłownia i gabinet masażu.

Na ziemię kaczorską z pewnością warto zajrzeć. Sport i kultura fizyczna to jedno. Druga strona medalu to piękna przyroda, która potrafi zachwycić najbardziej wy-magajcych turystów. Mieszkańcy bardzo cenią swoją małą ojczyznę i wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Kaczory - tu warto być!

Nauczyć się pływać lub doskonalić swoje umiejętności można w jednej z dwóch szkółek pływania oraz trzech szkółek nurkowania. Basen czynny jest we wszystkie dni tygodnia od godziny 9 do 21. W arto podkreślić, że w ramach cotygodniowych lekcji wychowania fizycznego, na basen uczęszczają uczniowie wszystkich szkół podstawowych z gminy Kaczory.

Wiele powodów do radości mają także rowerzyści, którzy przemierzają na swoich jednośladach ziemię kaczorską. Dzieje się tak dlatego, że gmina Kaczory znajduje się w czołówce gmin powiatu pilskiego pod względem łącznej długości ścieżek rowerowych. W 2018 roku do użytku oddano ścieżkę łącząca centrum Kaczor z dwoma sąsiednimi miejscowościami - Śmiłowem i Morzewem. W 2019 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej Kaczory - Piła. Gmina Kaczory jednak na tym nie zaprzestaje. W 2020 roku ma zostać oddana ścieżka Kaczory - Krzewina - Dziembowo, a w planach jest tworzenie kolejnych, które ułatwią przemieszczanie się niezmotoryzowanym mieszkańcom oraz turystom. Ścieżki rowerowe do Śmiłowa i do Piły charakteryzują się separacją od ruchu samochodowego oraz długimi odcinkami osłoniętymi drzewami, dzięki czemu korzystanie z tej formy transportu jest bezpieczne i komfortowe, również ze względu na zmniejszenie natężenia hałasu oraz oparów spalin.