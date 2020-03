Sport w mieście i gminie Krzyż Wielkopolski. Futbol, biegi, tenis stołowy i co jeszcze?

Walory przyrodnicze gminy stanowią wspaniałą bazę do rozwoju najróżniejszych dziedzin sportu. Władze gminy bardzo sprzyjają rozwojowi turystyki i aktywności fizycznej mieszkańców, wspierają stowarzyszenia i kibicują zawodnikom.

Krajobraz tej gminy obejmuje część dużego i bardzo interesującego przyrodniczego kompleksu - Puszczy Drawskiej. Przez gminę przepływa rzeka Drawa i wpadające do niej Płociczna, Szczuczna oraz Człapia, a w okolicy znajduje się aż 18 jezior!

Osobom niezwiązanym na co dzień z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim oraz mieszkańcom innych części Polski miasto Krzyż najpewniej kojarzy się z rozbudowanym węzłem kolejowym, jednak kiedy zapytamy o sport, to wśród pierwszych skojarzeń bez wątpienia pojawia się Drawa.

I nie chodzi tu wcale o urokliwy i długi dopływ Noteci, a o klub piłkarski, który zapoczątkował swoją działalność już pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. W nie tak znów odległej przeszłości (niespełna dwie dekady temu) krzyska Drawa z powodzeniem występowała w czwartej lidze i niewiele brakowało, aby wywalczyła kolejny awans. Obecnie pierwszy zespół klubu, pod okiem trenera Jacka Marcinkowskiego, gra w A klasie z dużymi szansami na awans do ligi okręgowej, rywalizując na co dzień między innymi z drużynami Polonii Jastrowie, Łobzonki Wyrzysk, Iskry Krajenka i Klubu Piłkarskiego Piła. Seniorzy uważnie obserwują poczynania młodzieży, która, reprezentując Drawę, trenuje w młodszych grupach wiekowych. Bo piłkarski Krzyż nie zamyka się na młodzież. Pracują tutaj także grupy żaków, orlików, młodzików i trampkarzy. A więc tworzą się podwaliny pod kolejne sukcesy. To musi cieszyć!