Sport w mieście i gminie Wieleń. Dumni nie tylko ze wspaniałej bazy

Nie mam wątpliwości, że nasza Mała Ojczyzna - Ziemia Wieleńska to atrakcyjne miejsce do życia, pracy i wypoczynku. Powstają tu nowoczesne obiekty użyteczności publicznej. Inwestycje Gminy Wieleń realizowane są przy dofinansowaniu zewnętrznym, związanym z infrastrukturą: drogową, komunalną, oświatową, kulturalną, rekreacyjną czy rewitalizacją miasta, obejmującą między innymi przystań nad Notecią, nadnoteckie bulwary ze ścieżkami rowerowymi, Nowe Miasto, czy centrum multimedialne - mediatekę.

Sukcesem każdego z nas jest pokonywanie samego siebie - to hasło, które widnieje w holu otwartej niespełna trzy lata temu wieleńskiej hali sportowo-widowiskowej ma przypominać, że najważniejsza jest walka z własnymi słabościami. Początek drogi do rozwoju dla każdego zaczyna się tam, gdzie człowiek się rodzi i rozwija.

Po wielu latach oczekiwań, w roku 2017 oddana została do użytku nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowo-widowiskowa, w której organizowane są nie tylko wydarzenia sportowe, ale również kulturalne i rozrywkowe, na poziomie gminy, powiatu i regionu. Hala działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, który w tym roku rozszerzył dotychczasową ofertę organizacji czasu wolnego również o zajęcia na siłowni. Podejmujemy działania z zakresu animacji czasu wolnego dla młodzieży. Oddajemy do użytku nowe obiekty - między innymi skatepark w Wieleniu, ale też sukcesywnie modernizujemy całą bazę sportową, w tym stadion miejski, boiska sportowe, szatnie, wiaty, siłownie „pod chmurką”. Mieszkańcy mają do dyspozycji bogaty wachlarz możliwości wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.