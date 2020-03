Sport. Wszystkie zawody w regionie odwołane. Co dalej z rozgrywkami ligowymi i innymi imprezami?

Zagrożenie zakażenia koronawirusem spowodowało, że w najbliższym czasie nie będą się odbywały żadne imprezy sportowe, nawet te, które początkowo miały być rozgrywane bez udziału publiczności. W Pile w sobotę koszykarze Enea Basketu Piła mieli zagrać z Gromem Słupca, a w niedzielę BestDrive Futsal Piła miał podjąć Zawiszę Malwe Rzgów. Z kolei siatkarki Enea PTPS Piła planowały w piątek rozpocząć w Policach rywalizację w play-off. Na piłkarskie boiska nie wybiegli także zespoły IV ligi i niższych klas, które miały w ten weekend zainaugurować rundę wiosenną.

Co dalej z rozgrywkami ligowymi i innymi zawodami? Organizacje związkowe poszczególnych dyscyplin chciałby rozgrywki jak najszybciej dokończyć po dojściu do normalizacji. Tworzą one obecnie różne warianty wyjścia z sytuacji, ale wszystko zależy od tego jak długo potrwa zagrożenie zakażenia koronawirusem.