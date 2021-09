Sporty motorowodne. Sebastian Kęciński z Trzcianki brązowym medalistą mistrzostw świata Formuły 125!

W tym roku mistrzostwa świata Formuły 125 składały się z trzech eliminacji. Motorowodniacy rywalizowali w Boretto (12-13 czerwca), Tarnopolu (28-29 sierpnia) i Jedovnicach (4-5 września). Przed weekendem wyścigowym w Czechach Sebastian Kęciński miał szansę na medal. Zawodnik Klubu Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance plasował się na trzecim miejscu w klasyfikacji MŚ. Straty do liderów były niewielkie. Do drugiej zawodniczki cyklu, Estonki Sanny Aaslav-Kaasik zaledwie dwa punkty, a do lidera Bułgara Viktora Lubenova, dziewięć punktów.

Naszego zawodnika naciskali jednak znajdujący się za nim rywale, którzy także marzyli o miejscu na podium. Estończyk Marek Peeba tracił do niego trzy punkty, a Włoch Mattia Ghiraldi cztery. Sebastian Kęciński pokazał jednak klasę. Nasz doświadczony reprezentant w Jedovnicach nie popełniał błędów, płynął równo, zajmując drugie miejsce w tych zawodach. Dało mu to brązowy medal mistrzostw świata Formuły 125.