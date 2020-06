Sporty Walki Piła. Zawodnicy tego klubu trenowali w plenerze, a obecnie ćwiczą w swojej hali. Zobaczcie zdjęcia

Informacje na temat aktualnej działalności klubu przekazał nam Przemysław Leniec: - Decyzja o zawieszeniu treningów i wszystkich innych aktywności sportowych trafiła do nas zaledwie niecały tydzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Polski K1. Cała grupa była już na etapie zbijania ostatnich kilogramów po przepracowaniu ponad 2 miesięcy ciężkich przygotowań. Podczas kwarantanny był więc moment na odpoczynek, ale szybko zawodnicy na miarę posiadanych możliwości zaczęli już trenować. Kilka ostatnich tygodni to najpierw indywidualne zajęcia, a ostatnio w małych grupach treningi w plenerze. W poniedziałek nareszcie z zachowaniem wszystkich aktualnych obostrzeń wróciliśmy na salę. Czas w którym nie mogliśmy trenować na sali wykorzystaliśmy na remont. Wykonano efektowne graffiti między innymi z wizerunkiem Tadeusza Pietrzykowskiego, przedwojennego pięściarza, imieniem którego od kilku lat organizujemy w Pile turnieje. Dla bezpieczeństwa osób trenujących w naszym klubie za kilka dni zostaną zamontowane również zabezpieczające ściany materace. Wszystko to dzięki wsparciu naszych klubowiczów, za co serdecznie dziękujemy! Wraz z grupą Pilscy Patrioci i kibicami Lecha wspieraliśmy również pilskich medyków oraz szpital w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Przemysław Leniec odniósł się także do planów: - Wszystko wskazuje na to, że czeka nas pracowita jesień. Dlatego dla wszystkich naszych sekcji boksu, kickboxingu i MMA wakacje to będzie okres ciężkich przygotowań do najważniejszych imprez centralnych. Przed nami między innymi Mistrzostwa Świata w kickboxingu, które zostały przeniesione z sierpnia na listopad i odbędą się w Serbii.

Więcej informacji na temat treningów można znaleźć na klubowym fan pagu https://www.facebook.com/SportyWalkiPila