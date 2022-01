Spowodował kolizję i uciekł, a potem chciał przechytrzyć policjantów. Miał plan prawie doskonały

Popołudnie 5 stycznia. Aleja Poznańska w Pile. Doszło tam do kolizji, której sprawca uciekł. Myślał, że uniknie odpowiedzialności i przechytrzy policjantów, ale mylił się. Teraz jest w jeszcze gorszych tarapatach.

Kierujący pojazdem marki Ford doprowadził do kolizji z rowerzystą. W momencie kiedy pokrzywdzony zaczął dzwonić po Policję, ten - jakby nigdy nic - wrócił do pojazdu i odjechał z miejsca zdarzenia. Po drodze wymyślił niecny plan, który miał go uwolnić od podejrzeń.