Spowodował wypadek i uciekł do lasu. Był pijany

Chodzi o wypadek drogowy, do którego doszło na trasie Witrogoszcz-Sypniewo w gminie Łobżenica. Kierujący samochodem marki Opel, 37-letni obywatel Ukrainy prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości na prostym odcinku drogi stracił nad nim panowanie, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewa.

- W pojeździe znajdowało się również dwoje pasażerów: 40-letnia kobieta oraz 27-letni mężczyzna. Pasażerka nie odniosła groźnych obrażeń, natomiast mężczyzna w stanie ciężkim został zabrany do szpitala - informuje st. sierż. Wojciech Zeszot z KPP w Pile.

Kierowca innego pojazdu, który przejeżdżał tą samą drogą zatrzymał się, aby udzielić pomocy. W momencie, gdy zaczął dzwonić po pomoc sprawca wypadku uciekł do pobliskiego lasu. Funkcjonariusze pobliskich posterunków oraz Komisariatu Policji w Wyrzysku zostali zaalarmowani do poszukiwań mężczyzny. Po niespełna 4 godzinach sprawca został odnaleziony i zatrzymany. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad 2,5 promila.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, doprowadzeniem do wypadku drogowego, w którym pasażer odniósł ciężkie obrażenia oraz ucieczką z miejsca zdarzenia. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Złotowie mężczyzna na najbliższe trzy miesiące trafił do aresztu - mówi st. sierż. Wojciech Zeszot.