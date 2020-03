Sprawca śmiertelnego wypadku schwytany. Rzucił się z nożem na policjantów!

Przypomnijmy. Do tragedii doszło we wtorek (24 marca) na przejściu dla pieszych przy Alei Wojska Polskiego w Pile. Potrącony 60-latek z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do Szpitala Specjalistycznego, gdzie zmarł.

Sprawca potrącenia uciekł z miejsca zdarzenia. Nie udzielił pomocy poszkodowanemu.

Policja natychmiast zaczęła poszukiwania. Pomocny okazał się m.in.miejski monitoring.

- Jeszcze tego samego dnia, kiedy funkcjonariusze próbowali dostać się do mieszkania mężczyzny, okazało się, że zabarykadował się w nim. Zdecydowane i dynamiczne działania sprawiły, że stróże prawa dostali się do środka. Na miejscu mężczyzna próbował zaatakować mundurowych nożem, jednak został obezwładniony i zatrzymany, a następnie przewieziony do policyjnego aresztu - mówi podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.

Sprawcą wypadku okazał się 36-letni mieszkaniec Piły. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.