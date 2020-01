Sprawcy brutalnego rozboju w Krzyżu Wlkp. w areszcie. Swoją ofiarę podduszali, podtapiali, bili i kopali po całym ciele

Powiat z najlepszym projektem kampanii edukacyjnej w kraju

Tegoroczne rozdanie w programie „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2018-2020 okazało się szczęśliwe dla powiatu pilskiego. Jego projekt „BEZPIECZNI w powiecie pilskim - od juniora do seniora” zdobył pierwsze miejsce w rankingu i drugi co do wielkości grant.