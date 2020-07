Środek nocy, las i narkotyki. Wpadli w ręce mundurowych

17 lipca. Godzina pierwsza w nocy. Policyjny patrol zauważył na drodze leśnej w pobliżu Czarnkowa zaparkowanego opla. W środku siedziało dwóch młodych mężczyzn. Kiedy policjanci chcieli zapytać o powód nocnej wizyty w lesie, wówczas kierowca gwałtownie ruszył swoim pojazdem. Chciał uciec.

- Funkcjonariusze chcąc zapobiec jego ucieczce zablokowali mu drogę radiowozem. Podczas legitymowania mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć policjantom swojego zachowania. W wyniku kontroli osobistej oraz sprawdzenia pojazdu, funkcjonariusze znaleźli pudełko, a w nim kilka porcji suszu marihuany - mówi rzecznik prasowy KPP w Czarnkowie, Karolina Górzna-Kustra.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej celi. To 20 i 21 letni mieszkańcy Czarnkowa. Od kierowcy opla pobrana została krew do badania na zawartość narkotyków. Obaj usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi im kara do 3 lat więzienia.