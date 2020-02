Środowiskowy Dom Samopomocy na Motylewie już służy potrzebującym

Pierwsi byli Paweł, Michał, Mateusz i Mariusz. Wkrótce dołączą następni. Docelowo placówka będzie mogła przyjąć piętnastu uczestników, ale zanim to nastąpi, musi minąć trochę czasu. Tym bardziej, że Dom rozpoczął pracę zaledwie dwa tygodnie temu. Nie jest jeszcze w stu procentach wyposażony, choć już teraz robi wrażenie. Pachnie świeżością, nowoczesnością, ale przede wszystkim bije w nim dobre serce dla potrzebujących - dorosłych ze spektrum autyzmu.

- Wszystkich rodziców i opiekunów niezmiennie zachęcam do zainteresowania się naszą placówką. Wystarczy zgłosić się na Kossaka 16 w Pile, do Centrum Caritas i tam poznać wszelkie szczegóły. Pobyt tutaj jest bezpłatny. Podopieczni mają zapewnioną fachową opiekę, która jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:30 - mówi Aleksandra Kropińska, pedagog specjalny, specjalistka do spraw autyzmu, która włożyła wiele wysiłku, aby obiekt został otwarty na czas i funkcjonował na najwyższym poziomie. O ten poziom dbają między innymi instruktorzy terapii zajęciowej, neurologopeda, psycholog, rehabilitant i dogoterapeuta. Fachowcy i podopieczni mają do dyspozycji pracownie: zaradności życiowej i gospodarstwa domowego, komputerowo - modelarską, rękodzielniczą oraz kulinarną. Są też sale integracji sensorycznej, muzykoterapii, rehabilitacji i osteopatii. W budynku znajduje się również bardzo potrzebny osobom ze spektrum autyzmu pokój wyciszeń.