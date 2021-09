Stacja kolejowa w Krzyżu Wielkopolskim zmieni się nie do poznania. Wszystko dla podróżnych

Stacja kolejowa w Krzyżu Wielkopolskim zmieni się po to, aby podróżni byli zadowoleni i nie mogli narzekać na komfort związany z podróżowaniem. Będą dostępniejsze perony, windy i przejście podziemne. Wyjazdy koleją do miejscowości w regionie oraz m.in. do Poznania i Szczecina będą znacznie dogodniejsze.

W piątek 24 września PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę wartą prawie 5 mln zł na przygotowanie dokumentacji, do realizacji inwestycji na stacji Krzyż Wielkopolski.

Opracowanie dokumentacji kompleksowej modernizacji stacji Krzyż i wskazanie konkretnych zmian na ważnej stacji węzłowej to ważny krok do przygotowania komfortowych warunków obsługi podróżnych oraz sprawnych przejazdów pociągów w stronę Poznania, Szczecina, Piły oraz Gorzowa Wielkopolskiego.