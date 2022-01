Stand-up na Barce. Mieszko Minkiewicz z najnowszym programem "Dorosły facet"

- Cześć, jestem Mieszko. Mam 31 lat, chociaż w środku jestem młodszy. No, pomijając wątrobę, ona jest starsza. "Dorosły facet" to mój czwarty program stand-upowy. Jest jak fort z koców, albo domek na drzewie. Zamknięty klub dla pełnoletnich urwisów. Same dorosłe tematy. Czy lego można kupić na fakturę? Czy jest limit wieku na dmuchany zamek? Co zrobić z faktem, że jest się coraz bardziej podobnym do Bałtroczyka? Zapraszam do świata pierwszych siwych włosów, nagłych skórzanych kurtek i spóźnionych pomysłów na tatuaże