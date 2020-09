Stand-upowy wieczór na Barce w Pile. Kogo będzie można zobaczyć i posłuchać?

Czujny obserwator, z mordeczką która idealnie wtapia się w tłum. Mógłby być stalkerem i męczyć ci siostrę, ale zamiast tego został komikiem, przygląda się światu i komentuje zabawnie co robimy źle jako ludzkość. Występował w TVP, u Kuby Wojewódzkiego i w Comedy Central, ale twierdzi, że najgorsze nadal przed nim. Jakub wystąpi z najnowszym programem pt. "Zmieńcie mi planszę" w którym opowie o dzieciach, social mediach, związkach. Dowiesz się gdzie i kiedy się nie zaręczać, co robi z człowieka uzależnienie od Facebooka, i co myśli pijany chomik ??

Kto lubi się pośmiać, ten w najbliższy czwartek, powinien zarezerwować sobie wieczór i spędzić go w klubie Barka przy ul. Wodnej w Pile. Swoje żarty na pilskiej publiczności przetestuje dwóch komików: Jakub Poczęty i Damian "Viking" Usewicz. Wstęp na to wydarzenie w przedsprzedaży kosztuje 25 złotych od osoby, a w dniu imprezy 35 złotych od osoby.

Damian "Viking" Usewicz

Szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych. Ze sceną związany od ponad 10 lat. W swoich występach nieszablonowo porusza tematy z życia wzięte okraszając je dawką czarnego humoru i ogromnym dystansem do siebie.

Tym razem wystąpi z najnowszym programem "Życie 3.0", w którym zastanawia się co sprawia, że jesteśmy tym kim jesteśmy, dlaczego tak wiele rzeczy go denerwuję oraz dlaczego mały pęcherz to przekleństwo.